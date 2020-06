El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, se refirió al estudio de la Universidad del Desarrollo que reveló que dicha comuna está sobre el promedio que ha bajado la movilidad en la Región Metropolitana. Delgado indicó que "no hay que cantar victoria", porque "creo que hay un 60 por ciento de la población que es muy responsable, pero hay un 40 por ciento que entre que no puede por motivos de espacio físico de hacinamiento, de que tienen que salir a buscar su sustento (...), pero también hay un porcentaje de gente que desafía la autoridad, desafía la normativa y pudiendo hacer cuarentena o pudiendo quedarse no se están cuidando".

