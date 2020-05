Alcalde pide mayor patrullaje en La Serena durante el toque de queda

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, solicitó intensificar los patrullajes preventivos en el casco histórico de la comuna durante el toque de queda.

Jacob envió la solicitud al jefe de zona de la Región de Coquimbo, el general Pablo Onetto, a quien le justificó la medida debido al aumento de robos en el centro de La Serena.

"Nos reunimos con la gente de la junta de vecinos y efectivamente han aumentado considerablemente los ilícitos en el centro. Se hace en el toque de queda, que se supone es cuando más protegido deberíamos estar", dijo Jacob.

Ante este escenario, el alcalde de La Serena agregó que la masiva liberación de reos ocurrida durante la contingencia sanitaria "no era conveniente hacerla en este periodo, porque esos mismos reos no tienen la oportunidad de reinsertarse en el trabajo, porque no hay. Entonces muchos vuelven a delinquir".

"En el último femicidio, el hombre había salido en agosto de la cárcel con medidas cautelares, y miren en lo que terminó", señaló el jefe comunal.

Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena, indicó que, junto al oficio enviado al Jefe de Zona, se verá "la instalación de puntos de chequeo con personal militar en algunos puntos específicos del casco histórico del centro de la Comuna".