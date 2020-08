Alcaldes del Biobío congelaron indefinidamente su participación en la Mesa Social Covid-19

Un nuevo quiebre entre el Gobierno y los alcaldes del Biobío quedó en evidencia luego de que la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AmrBiobío) congelara indefinidamente su participación en la Mesa Social Covid-19, ya que a su juicio, se toman acuerdos que no se ejecutan.

Audito Retamal, presidente de la AmrBiobío y alcalde de San Pedro de la Paz, expuso que "son muchos hechos que gatillan esta decisión. En la mesa se conversan y se llega a acuerdos que no se ejecutan, hay recursos de proyectos aprobados a los municipios que no han llegado desde diciembre del año pasado, el destino de los fondos para Fomento Productivo (2.250 millones de pesos) después de cuatro meses de su aprobación recién la Dipres de Santiago autoriza entregar los recursos, y nuestros vecinos, nuestras Pymes no pueden esperar porque están con serios problemas".

Otro hecho que motivó esta decisión fue la no consideración de los representantes locales en la última visita al Biobío del Ministro de Salud, Enrique Paris.

"Hace 40 días que le hemos pedido una reunión al ministro de Salud Enrique Paris para abordar el tema sanitario en nuestros territorios y no hemos tenido respuesta. Más aún, el ministro viene a Concepción y los alcaldes ni siquiera somos invitados a sus actividades", agregó.

El alcalde de Florida, Jorge Roa, expresó que "hemos tenido muchas reuniones y finalmente se dice mucho pero no se resuelvan problemas que tenemos las comunas".

Desde el Gobierno, la vocera en el Biobío, Francesca Parodi, dijo que "lamentamos que finalmente que el alcalde Audito Retamal se reste de una mesa que está enfocada ciento por ciento a lo más importante de este momento que es poner la salud de los ciudadanos por delante".

"Vamos a continuar trabajando porque vemos la importancia que ha tenido esa mesa para buscar soluciones concretas, entendiendo que entre todos tenemos que ir sumando y no restando", añadió.

Sobre la acusación de no liberación de recursos, Parodi indicó que a la fecha todos los fondos comprometidos se entregaron.