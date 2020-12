Alcaldes del Biobío en alerta por falta de fiscalización y aumento de Covid en la zona

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, criticó el modelo de fiscalización que hay en su comuna, la que está bajo cuarentena desde el 12 de diciembre.

La autoridad comunal señaló que las fiscalizaciones tienen pocos resultados y con un protocolo que permite la libre circulación sin mayores problemas, esto en medio de la cuarentena total que rige en la ciudad.

"La fiscalización, en número, no he podido detectar que sea fuerte, que sea con fuerza -manifestó- sino que es una fiscalización laxa, que abre espacios para que mucha gente que no pide sus permisos, puedan circular libremente por las calles", planteó.

"Me interesa que esta pandemia sea corta y buen fiscalizada", agregó Krause.

Las críticas del alcalde se dan justo cuando la Región del Biobío pasa por uno de los meses más complejos, y con cuatro jornadas consecutivas donde el número de casos nuevos de contagio de Covid-19 es sobre 400.

"Estamos pidiendo más recursos"

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, aseguró que están pidiendo más recursos para aumentar la cantidad de testeos.

"Estamos solicitando recursos para continuar haciendo testeos y trazabilidad, pero nada de esto es suficiente si las personas no se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos viviendo. La responsabilidad de todas y todos es no salir si no es urgente, usar la mascarilla siempre, mantener la distancia siempre", indicó Ortiz.

El reporte diario en el Biobío

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, reafirmó que Los Ángeles y Concepción son las comunas con más casos activos a nivel regional.

"Las comunas con más casos siguen siendo la comuna de Los Ángeles, con 383 casos; la comuna de Concepción, con 354 casos; y la comuna de Coronel, con 204 casos... Esto sin contar los casos probables", afirmó Muñoz.

"También decir que lamentamos la cifra de 715 personas fallecidas en la Región del Biobío, es una cifra que nos lleva a meditar y reflexionar como nosotros tenemos que cuidarnos al tener esta cantidad de fallecimientos en la Región del Biobío", agregó la autoridad sanitaria.

El reporte del Minsal de este domingo cifró en 2.556 el total de casos activos, de Covid-19, en el Biobío, además de más de 43.300 acumulados y 850 personas en residencia sanitaria.