Alcaldes del Maule piden recursos al Gobierno para enfrentar la pandemia

Los alcaldes de la Región del Maule pidieron al Gobierno disponer de recursos para enfrentar la pandemia del Covid-19, cuyo inicio -precisamente- comenzó en Talca el pasado 3 de marzo.

Los jefes comunales aseguraron que han debido disponer de recursos propios para la sanitización, puntos preventivos, barreras sanitarias y reforzamientos de los sistemas de salud comunal, además de la asistencia social.

"No hemos recibido un solo peso y para afrontar la crisis se necesita plata, plata que hasta este minuto no ha llegado. Ningún municipio del Maule ha recibido ningún peso para afrontar dicha crisis, todo ha sido con recursos propios y las arcas municipales no dan más", dijo el presidente de los alcaldes en la región, Bernardo Vásquez (UDI) de Pelarco.

Quien también manifestó su malestar, fue el alcalde oficialista de Constitución, Carlos Valenzuela (Independiente), el que aseguró seguirá exigiendo recursos al Gobierno.

"Por un lado se toman las medidas restrictivas para cuidar a la población y por otro se hace ver a los alcaldes como que somos los malos de la película. Pese a ello, insistiré con las medidas de prevención, aunque eso signifique hipotecar mi carrera política".

2.300 millones para municipios

El intendente del Maule, Pablo Milad, aseguró que "desde Salud comenzará a ser canalizada la ayuda a las comunas para la batalla contra el Covid-19".

"También desde el 20 del mes en curso comenzará la entrega de los 2.300 millones de pesos que aprobó el Consejo Regional para que las comunas puedan enfrentar la pandemia", agregó.

Las autoridades locales informaron además que el reajuste presupuestario de casi 4.500 millones de pesos por emergencia Covid-19 no alterará lo contemplado para enfrentar el coronavirus en la región.