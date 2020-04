Alessandri pide a vecinos respetar la cuarentena: "La realidad de Santiago es devastadora"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, pidió a los vecinos a respetar la cuarentena total, enfatizando que la comuna es la segunda con más contagios en la Región Metropolitana.

Según el último informe entregado por el Ministerio de Salud, con datos recogidos el 29 de marzo, en la capital los casos se concentran en: Las Condes (181), Santiago (125), Vitacura (83), Providencia (82) y Ñuñoa (67).

Con estas cifras, Alessandri escribió este martes una carta dirigida a todos los vecinos de su comuna donde comentó que "anoche me enviaron desde el Ministerio de Salud las cifras de personas infectadas por COVID-19 por comuna, y la realidad de Santiago es devastadora: somos la segunda comuna con más contagiados del país (N. del E.: a nivel nacional es la tercera comuna tras Las Condes y Temuco), y probablemente, dada nuestras condiciones, pronto seremos la primera".

"Hoy, más que nunca, tenemos que tomarnos este tema en serio. Es cosa de mirar a otros países que se lo tomaron a la ligera en un comienzo y que hoy deben lamentar cientos de fallecidos diarios", sostuvo.

"La cifra de fallecidos en el país -continuó el alcalde- puede parecerle un simple número. Una cifra triste, pero aún lejana a su realidad. Les quiero decir que esta falsa sensación de seguridad nos puede llevar a perder a los que más queremos: a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros amigos".

"La buena noticia es que derrotar a este virus está en nosotros. El Covid-19 no vive si no nos encuentra, lo que nos hace aún más responsables. Por eso, voy a insistir en una y mil veces: necesitamos conciencia, responsabilidad y autocuidado. Quédense en sus casas, no salgan si no es estrictamente necesario. Sé que es difícil, pero es la única forma hoy de que salvemos vidas", remarcó.

