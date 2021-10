Apoderados critican que flexibilidad de aforos en aulas dependa de la vacunación

Apoderados agrupados en el movimiento Escuelas Abiertas cuestionó que el Ministerio de Educación determinara que se permita llenar las salas de clases si el 80 por ciento de los estudiantes de un curso está vacunado contra el Covid-19.

Mientras que la medida está vigente en los colegios desde el 1 de octubre, y este miércoles se sumaron las instituciones de educación superior, por lo pronto no se incorporarían los menores en etapa preescolar, puesto que no hay fórmulas aprobadas para ese rango etario.

En ese sentido, la profesora y cofundadora de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, consideró "injusto condicionar la presencialidad a la vacunación para los niños, ya que está comprobado que los niños tienen baja carga viral, no se contagian como los adultos y finalmente, ¿estamos utilizando a los niños para proteger a los adultos?".

"¿Vamos a tener que seguir dependiendo de obstáculos para tener a todos los niños dentro de las salas de clase? Y por otro lado, si papás no van a querer vacunar a sus niños, ¿ellos no van a poder asistir? ¿O papás van a tener que depender de otros padres que vacunen o no a sus niños?", reflexionó la docente.

Desde hoy los niveles que tengan el 80% o más de sus alumnos vacunados con ambas dosis podrán recibir a todos sus estudiantes de forma simultánea en clases presenciales 🏫



Más información de protocolos y medidas de seguridad aquí 👉 https://t.co/uZWn3HHVCE — Ministerio de Educación (@Mineduc) October 1, 2021

Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría Humberto Soriano respaldó el cambio de protocolo del Gobierno, puesto que "en los colegios, donde sabemos que el contagio es menos que en la población general, es muy razonable que se eliminen los aforos cuando todo el mundo esté vacunado".

"Ojo que es posible que se esté gestando un nuevo brote", acotó el doctor de la Universidad Católica, por lo que emplazó a los padres a tener "paciencia y entendimiento", sosteniendo que "en algún momento es posible que tengan que cerrarse las clases nuevamente si hay otro brote".

"Protejamos a nuestros niños menores; tratemos de vacunarlos lo antes posible", cerró Soriano.