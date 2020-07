Asesor de Seguridad Nacional de Trump tiene coronavirus

Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, dio positivo por Covid-19 y se encuentra aislado, informó este lunes la Casa Blanca.

Se trata del funcionario de más alto rango del Gobierno de Trump que ha caído víctima de la pandemia.

"Tiene síntomas leves, ha decidido confinarse voluntariamente y trabaja desde un lugar seguro", fuera de la Casa Blanca, aseguró un comunicado emitido por la mansión presidencial.

La nota oficial agregó que "no hay riesgo" de que Trump y el vicepresidente Mike Pence hayan estado expuestos, e indicó que "el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional se mantiene sin interrupción".

No está claro cuándo O'Brien -uno de los asesores más cercanos a Trump- se reunió por última vez con el presidente, pero su última aparición pública juntos fue durante una visita el 10 de julio a Miami, en la sede del Comando Sur del Ejército.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que no ha tenido contacto recientemente con el contagiado.

"No, no le he visto últimamente", manifestó el mandatario, quien dijo "no saber" cuándo O'Brien dio positivo.

Su hija lo habría contagiado

Por otro lado, el asesor económico principal de la Casa Blanca, Larry Kudlow, explicó a la prensa que una de las dos hijas de O'Brien se enfermó y aparentemente transmitió el virus a su padre, que no experimenta síntomas graves.

El asesor de Seguridad Nacional regresó recientemente de una gira europea en la que se reunió con funcionarios del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Según la cadena de televisión CNN, que citó fuentes familiarizadas con el asunto, O'Brien fue el último en la oficina el jueves pasado, cuando abandonó abruptamente la Casa Blanca.

Estados Unidos reportó 59 mil 737 nuevos contagios de coronavirus el domingo y la cifra total asciende ya a 4,26 millones, mientras que el número de muertes supera las 147 mil, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las de todo el mundo.