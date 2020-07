Autoridades clausuraron gimnasio que estaba en funcionamiento en Providencia

Las autoridades sanitarias clausuraron este viernes un Gimnasio Pacific que se encontraba funcionando en la comuna de Providencia, pese a las medidas sanitarias que lo impiden.

Según pudo establecer la Policía de Investigaciones (PDI) con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en el recinto no se encontraron clientes pero sí 16 trabajadores que realizaban labores administrativos.

La empresa había sacado permisos para sus funcionarios con un giro que no correspondía a sus labores reales, por lo que no es un trabajo esencial y no debería estar funcionando durante las medias de aislamiento establecidas por el Gobierno.

Además, se va a realizar una investigación por estar incumpliendo con el artículo 317 de las normas sanitarias.

"En esto quiero ser sumamente clara: esto es una investigación, pero el responsable de sacar ese permiso de trabajo es la empresa y lo hemos dicho desde el día uno, por lo tanto, el que está vulnerando la norma y así además lo establece el Código Penal -en su artículo 315- es el empresario que está sacando un permiso por un giro que no es esencial y ese permiso se lo está entregando a los trabajadores", detalló Martorell.

"Por lo tanto, aquí la responsabilidad es del que está cometiendo el mayor delito, que es muy grande", apuntó la subsecretaria.

Los 16 trabajadores fueron llevados hasta sus domicilios y no pueden volver a trabajar a ese lugar porque además quedó con prohibición de funcionamiento ante esta irregularidad.