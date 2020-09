Autoridades confirman cierre del Salto del Laja para Fiestas Patrias

La Asociación de Locatarios del Salto del Laja, en reunión con los alcaldes de Yumbel, Cabrero y Los Ángeles, que tienen jurisdicción en este territorio, acordaron que este lugar no funcione durante los tres días de Fiestas Patrias para evitar la propagación de contagios por Covid-19.

"Nuestro acuerdo de parte del gremio de artesanos, de todos los gremios y de toda la comunidad en sí fue optar por la vida y por la salud. Responsablemente vamos a dejar de trabajar estos tres días, y el lunes ya retomamos nuestras actividades comunes", dijo el presidente de los comerciantes, Patricio Ferreira.

Por tanto, el dirigente llamó "a la gente de Los Ángeles, Cabrero y Yumbel a que no vengan simplemente a Salto del Laja, porque no va a haber comercio, no va a haber nada a lo que puedan venir en esos momentos".

"Traten de disfrutar en casa. El mensaje es el autocuidado, que cumplan las normas de seguridad y todo lo que está pidiendo la autoridad sanitaria", añadió Ferreira.

Toda la Provincia de Biobío está en fase tres del plan "Paso a Paso", por lo tanto no hay restricciones de movilidad, pero eso mismo motivó a las autoridades a evitar que las familias de la zona den este paseo tradicional en el marco del festivo.