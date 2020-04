Barrera "anti turistas" impidió ingreso de 73 vehículos a Constitución

Un total de 73 vehículos que intentaron ingresar el domingo último a Constitución fueron devueltos a sus lugares de origen por no tener residencia en la comuna costera de la Región del Maule.

La decisión fue tomada por el alcalde Carlos Valenzuela (independiente) -quien se encuentra en cuarentena preventiva por contacto con uno de los tres casos positivos de la ciudad-, como forma de impedir el acceso de turistas de fin de semana a la denominada "perla del Maule".

El jefe comunal dispuso barreras en tres puntos y la que tuvo mayor tráfico fue la del sector Las Corrientes, donde 52 de los 73 vehículos fueron devueltos; algunos de ellos con cuatrimotos, bicicletas y otros accesorios de esparcimiento.

"Estamos impidiendo el ingreso a todas las familias que vengan en calidad de turistas. En nuestro primer día (domingo), 73 vehículos fueron devueltos y vamos a intensificar el control y vamos a ir a las casas de veraneos a fiscalizar. No vamos a permitir que gente venga a pasar días de ocio a Constitución", dijo a Cooperativa Regiones el jefe comunal.

#Maule: [Video] Barrera para evitar turistas de fin de semana en @IMCONSTITUCION, impidió el acceso a 73 vehículos durante el último domingo. Medida restrictiva continuará para evitar desplazamientos desde otras comunas para Semana Santa @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/FBBF0lImjI — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) April 6, 2020

La medida "anti-turistas" continuará desde este lunes para evitar el acceso a la ciudad, particularmente para Semana Santa.

Facultad policial

El intendente del Maule, Pablo Milad, aseguró que "está decretada la falcutad de las policía de impedir el paso a segundas viviendas y en este caso, el alcalde de Constitución no está incurriendo en ninguna falta al comunicar que a su comuna no van a ingresar personas no residentes".

Por su parte. el jefe de zona, Patrice Van de Maele, agregó que "aplicaremos los controles necesarios para evitar el desplazamiento de las personas hacia otras comunas, principalmente a zonas costeras durante fin de Semana Santa".

La Región ya suma108 casos positivos en más de la mitad del territorio maulino.