Bebé de 16 días se convirtió en el recuperado de Covid-19 más joven del mundo

¡Qué gran noticia! Un bebé de 16 días superó el Covid-19 en Filipinas y se convirtió en el paciente recuperado de más corta edad en el mundo, según informó este jueves el Departamento de Salud de ese país.



Kobe Manjares, llamado así en honor al fallecido jugador de la NBA Kobe Bryant, ingresó con tan solo cinco días de vida en el Hospital Nacional Pediátrico de Manila, donde dio positivo de coronavirus y fue tratado allí durante once días.



"Felicitamos al valiente equipo de atención médica por esta hazaña", señaló el Departamento de Salud en su cuenta de Facebook.



El bebé recibió el alta el pasado martes, cuando su padre pudo llevarlo de vuelta a casa, y fue despedido por el equipo médico que lo trató con carteles de "Kobe beats Covid" (Kobe vence a Covid), según se puede ver en las fotos difundidas por algunos medios locales.



Kobe nació sano el pasado 12 de abril, pero tuvo que ser ingresado en el hospital cinco días después cuando empezó a mostrar síntomas de fiebre y tos.



"Cuando llegué a urgencias le hicieron los test. El doctor me dijo que tenía que ingresarlo si quería que mi hijo sobreviviera. Me asusté mucho, pero ya estaba sufriendo, por lo que decidí dejarlo confinado", explicó su padre Ronnel Manjares.



Las autoridades sanitarias no han divulgado detalles sobre cómo pudo contraer el virus el bebé ni cuál es el estado de la madre.





LOOK: 16-day-old baby Kobe, who survived COVID-19 after 11 days of confinement, was received by his father at the lobby of the National Children’s Hospital on Tuesday, April 28. #COVID19PH



Photos by Angie de Silva/Rappler pic.twitter.com/jp7GzEOO8c