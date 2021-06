Biden: EEUU donará 500 millones de vacunas Pfizer a países pobres a cambio de nada

El presidente Joe Biden afirmó este jueves que Estados Unidos no pedirá nada a cambio por los 500 millones de vacunas contra el Covid-19 que donará a otros países.

Biden anunció formalmente la compra y donación, por parte de Estados Unidos, de 500 millones de vacunas a la farmacéutica Pfizer para entregarlas a países de bajos ingresos, en declaraciones a la prensa que le acompaña en Cornualles, en el suroeste del Reino Unido, donde asistirá a la cumbre del G7.

"Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presiones para favores o posibles concesiones", dijo el presidente, quien agregó que EE.UU. lo está haciendo para salvar vidas: "Para acabar esto; eso es, punto".

Today, I’m announcing that the United States will donate half a billion new Pfizer vaccines to 92 low- and lower middle-income countries. These Pfizer vaccines will save millions of lives around the world, and be produced through the power of American manufacturing.

El mandatario indicó que su Gobierno adoptó esta medida porque es "su responsabilidad" y tiene "la obligación humanitaria" de salvar todas las vidas que pueda.

Agregó que mientras la pandemia continúe, todavía existe el riesgo de que haya nuevas mutaciones, y recordó su impacto en el crecimiento de la economía global, el aumento de la inestabilidad y el debilitamiento de los gobiernos.

"Estados Unidos quiere ser el arsenal de las vacunas en la lucha contra el Covid-19, como cuando fue el arsenal de la democracia durante la II Guerra Mundial", remarcó.

Biden apuntó, además, que ésta es la mayor compra individual y donación de vacunas de Covid-19 jamás hecha por un país.

EE.UU. comenzará a enviar las dosis en agosto, para que 200 millones de vacunas estén ya entregadas hacia finales de este año y el resto en la primera mitad de 2022.

Las vacunas serán distribuidas a través del mecanismo COVAX, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pfizer producirá las dosis en varias de sus plantas en Estados Unidos, como la de Kalamazoo (Michigan), MacPherson (Kansas), Chesterfield (Misuri) y Andover (Massachusetts).

CITA CON BORIS JOHNSON

Biden ofreció estas declaraciones tras reunirse el jueves en Carbis Bay, en Cornualles, con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Las vacunas, el cambio climático y la nueva Carta del Atlántico, suscrita por los dos responsables, fueron algunos temas que abordaron en la reunión.

El Reino Unido es la primera escala de la gira internacional de Biden -su primer viaje al extranjero desde que es presidente-, que le llevará también a Bruselas y a Ginebra.

On my first foreign trip, we’re going to make it clear — the United States and the democracies of the world are standing together to tackle the challenges of our new age. pic.twitter.com/Mb0eDT00UK