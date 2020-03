Bono compuso tema a los trabajadores de salud que luchan contra el COVID-19

El cantautor irlandés Bono publicó en las redes sociales de su banda U2 la canción "Let Your Love Be Known", inspirada en la situación de los italianos cercados por el coronavirus y en homenaje "a los médicos, las enfermeras y cuidadores en la primera fila" contra la enfermedad.

Acompañado únicamente por un piano y con voz ronca, Bono cantó el tema en un video casero y explicó que lo acababa de componer.

"En este día de San Patricio, una cancioncita que escribí hace una hora. Creo que se llama Let Your Love Be Known", dijo antes de comenzar a entonarla desde su casa en Dublín (Irlanda).

"Para los italianos que la inspiraron... para los irlandeses", escribió Bono en un texto acompañando el video.

Y añadió: "Para CUALQUIERA que está en una situación complicada este día de San Patricio y sigue cantando".

Este tema es una melancólica y dulce balada que describe las calles vacías y la sensación de desconexión que se puede sentir en aislamiento.

También alienta a cantar a pesar de lo difícil del momento y ofrece la promesa de una nueva cercanía.

Ni U2 ni Bono habían sacado música inédita desde 2017, cuando salió al mercado su último disco, "Songs of Experience", por lo que el tema fue recibido con gran entusiasmo por sus fans que le aplaudieron la empatía con la situación y el talento musical, muchos en italiano.

Otros aprovecharon para dedicarle el tema a amigos o familiares en Italia, considerado el país epicentro de la pandemia en Europa, con 31.506 enfermos y 2.503 a la medianoche de este martes.

Bono es el primer artista de fama internacional en escribir una canción inspirado en el efecto en la gente de las medidas para reducir los contagios del COVID-19.

Otros de sus colegas como Chris Martin, John Legend y James Blunt han hecho conciertos públicos en internet.