El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se manifestó "preocupado" por la continuidad del acuerdo económico y político firmado por el mundo político ante la pandemia del Covid-19.

Briones cuestionó el avance de los proyectos en el Congreso, además de la presentación de iniciativas paralelas, planteando que "tengo una cierta preocupación por la continuidad de este acuerdo, lo voy a decir muy claramente, porque es un compromiso de los partidos políticos y en esa parte ha habido más tira y afloja, la celeridad con que se tramitan y se aprueban los proyectos que en esta comisión hemos despachado".

"A veces no es todo lo rápida, no es todo lo fluida, no es con todo el entusiasmo que uno quisiera", dijo.

En otro tema, el titular de Hacienda también planteó que "en el cambio de gabinete reciente yo creo que también responde a eso, es indudable que en Chile Vamos hemos tenido esta semana un problema de orden evidente y la única manera de poder enrielar y buscar, acercarnos nuevamente a un equilibrio colaborativo es ordenarnos. La política tiene que ser una acción colectiva y no una acción individual".