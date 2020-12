Cárceles de la Región de Aysén retoman las visitas desde este martes

En el marco del plan "Paso a Paso", Gendarmería comenzó este lunes con la implementación de un nuevo protocolo que permitió retomar, desde esta misma jornada, las visitas de familiares a los internos en centros penitenciarios -suspendidas desde abril a raíz de la epidemia- en todas las comunas del país que se encuentren en fase dos, tres, cuatro o cinco de desconfinamiento.

En la Región de Aysén se anunció que las unidades penales de Coyhaique y Chile Chico comienzan con las visitas este martes, Valle Verde lo hará el miércoles, y Cochrane y Puerto Aysén recibirán a los visitantes desde el día jueves.

El anuncio se realizó en una visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, donde personal de Salud verificó en terreno los protocolos y medidas que se aplicaran desde mañana en el principal recinto penal aysenino.

Debido al escenario pandémico, para este retorno "los flujos de visita se disminuyeron en un 80 por ciento; es decir, de cinco personas por interno se redujo a solamente una", indicó el coronel Renato Montecinos, director regional de Gendarmería.

"Lo relevante es que cada interno decide qué persona lo puede visitar, al interno se le consulta de forma previa, y esa persona es comunicada por el propio interno, a través de las visitas virtuales. De allí la relevancia de que los familiares no se acerquen a las unidades penales si no han sido convocados, pues no podrán ingresar", enfatizó el uniformado.

Seremi @MinjuddhhAysen Luis Prieto junto a la @SeremiSalud_XI (s) Verónica Godoy, el Director de Genchi Coronel Renato Montecinos y el Alcaide del CCP Coyhaique Alex Miranda, fiscalizan protocolos de seguridad implementados, para reanudar las visitas a internos a partir de mañana pic.twitter.com/29pbICSoLO — Seremi Justicia y Derechos Humanos Aysén (@MinjuddhhAysen) December 14, 2020

"La suspensión de visitas fue una medida de carácter preventivo que se adoptó a nivel nacional a contar del 10 de abril, y hoy se está autorizando a que se pueda restablecer, para que los internos puedan al menos recibir a un familiar antes de Navidad", explicó el seremi de Justicia de la Región de Aysén, Luis Prieto.

De todas formas, desde Gendarmería explicaron que este proceso no es obligatorio y, por lo tanto, se respetará la voluntad de los internos que no quieran recibir visitas.