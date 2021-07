Chequeo: No hay evidencia de que tres presidentes murieran por rechazar las vacunas contra el Covid

Circula ampliamente en redes sociales un meme que asegura que tres presidentes han muerto "inesperadamente" tras rechazar para sus países -Haití, Tanzania y Zambia- las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, no hay evidencia de una conexión entre sus fallecimientos y esa teoría conspirativa.

La imagen, que muestra una famosa escena del personaje "Jim Halpert" usando una pizarra en la serie de televisión "The Office", asegura en inglés en una primera viñeta que "tres países rechazaron la vacuna contra el Covid-19".

"Ahora -sigue el gráfico en una segunda parte- todos sus tres presidentes han muerto inesperadamente".

El meme incluye en su parte inferior el nombre de los mandatarios Jovenel Moise, de Haití; John Magufuli, de Tanzania; y Kenneth Kaunda, de Zambia.

DATOS: Lo cierto es que no hay evidencia que respalde tal teoría conspirativa, pues las muertes de esos líderes han sido registradas por motivos diferentes.

El presidente haitiano fue asesinado a tiros en su residencia en Puerto Príncipe en la madrugada del 7 de julio, en un ataque de un comando armado integrado supuestamente por ex militares colombianos.

El grupo fuertemente armado accedió a la vivienda presidencial sin hallar resistencia por parte de los guardias que deberían haber protegido la vida del mandatario.

En una ceremonia civil en honor a Moise, su esposa, Martine Moise, pidió justicia por el crimen y aseguró que "el mayor pecado" del mandatario fue "amar a su país" y "defender a los más débiles frente a la codicia de otros".

Moise había denunciado amenazas contra su vida en medios internacionales, pero nunca se vinculó con la pandemia o la administración de las vacunas.

Si bien Haití era uno de los pocos países del mundo que no habían comenzado la vacunación contra el Covid-19, el pasado 14 de julio recibió el primer lote de 500.000 dosis, donadas por Estados Unidos a través del mecanismo Covax.

Las vacunas, suministradas a través de ese programa para el reparto equitativo de los fármacos anticovid en países de escasos recursos, son del laboratorio Moderna, según informó a Efe un portavoz de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es cierto que Magufuli, un férreo negacionista de la pandemia, se opuso al uso de vacunas contra el Covid-19 en Tanzania.

Sin embargo, su muerte -anunciada el 17 de marzo de este año- se produjo como resultado de un "problema cardíaco" tras más de dos semanas de ausencia pública, según las autoridades del país.

La oposición asegura que el mandatario contrajo la enfermedad causada por el coronavirus, aunque dicha versión no ha sido confirmada y fue descartada por su sucesora y primera presidenta del país, Samia Suluhu Hassan.

El mandatario siempre aseguró que el Covid había sido derrotada en su país gracias a la intervención divina y, por ello, se negó a imponer medidas para abordar la pandemia.

