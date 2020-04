Chile figura entre los países de la OCDE con menos test de coronavirus

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró un informe en el que sitúa a Chile entre los países del bloque que menos test de diagnóstico del coronavirus ha realizado porcentualmente (8,1 por cada 1.000 habitantes).

"Aumentar la capacidad de diagnóstico es crucial para las estrategias de desconfinamiento y reducir el riesgo de nuevos peaks", destacó este lunes el secretario general de este organismo multilateral, Ángel Gurría, en su cuenta de Twitter.

El máximo responsable de la OCDE, que acompañó el mensaje con una gráfica del porcentaje de pruebas realizadas por cada 1.000 habitantes, aseguró que se está registrando un "aumento significativo" de diagnósticos en los 36 países que conforman el "club de los países más desarrollados", con una media de 22,9 testeos.

We just updated our data on Diagnostic Testing for COVID-19, revealing significant scaling up of efforts in many @OECD countries. Good to see Spain among top10 testing countries. Increasing testing capacity is crucial for deconfinement strategies &to reduce risks of new outbreaks pic.twitter.com/l8TEkkZDSd