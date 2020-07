Cocinera sorprendida en infracción: "Estoy actuando mal, pero por necesidad"

La Seremi de Salud del Biobío inició este domingo un sumario sanitario contra dos locales que fueron sorprendidos operando con clientes en su interior, pese a la medida sanitaria que impide su funcionamiento.

El primer caso corresponde a la "Cocinería Génesis", de la Vega Techada de Los Ángeles, donde los equipos fiscalizadores de la autoridad sanitaria encontraron a siete personas consumiendo alimentos en su interior.

El delegado provincial subrogante de la seremi de Salud, Jonathan Pérez, explicó que la infracción se descubrió en el marco de un operativo preventivo de Covid-19, y adelantó que habrá sanciones.

"Tuvimos que prohibir el funcionamiento e iniciar un sumario sanitario por incumplimiento de la normativa vigente. Esto fue a una cocinería que descubrimos con siete personas en su interior consumiendo alimentos, lo que viola lo establecido en la resolución exenta 217", detalló el funcionario público.

Esta situación es aún más peligrosa debido a que el sector de la Vega Techada fue escenario de uno de los primeros brotes de coronavirus en la zona.

"Estoy actuando mal, pero por necesidad"

La responsable de la cocinería descubierta, Raquel Parra, dijo saber que está "actuando mal", pero afirmó que no tiene otra opción debido a la crítica situación económica en que la tiene la epidemia.

"No le voy a mentir: yo sé que estoy actuando mal, pero la necesidad que tengo me hace realizar esto... Aquí yo pago arriendo, luz, agua y personal, y si no trabajo no tengo de donde sacar dinero, yo no soy dueña de acá", dijo Parra.

También contó que no le conviene trabajar con delivery, pues "la mayoría de las personas que vienen a este sector son gente de campo" y no compran para su casa.

Seis personas sorprendidas en local de Concepción

En Concepción, la autoridad sanitaria sorprendió a un local comercial ubicado en la Vega Monumental que estaba operando como restaurante con venta de alcohol.

Al interior de este recinto se encontraron a seis personas que consumían bebidas alcohólicas sin respetar el distanciamiento social ni el uso de mascarillas, medidas sanitarias importantes para evitar contagios.

Ambos locales quedaron con prohibición de funcionamiento y arriesgan multas de hasta dos millones y medio de pesos.