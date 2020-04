Comenzó el cordón sanitario en el Gran Concepción: Nadie entra ni sale sin salvoconducto

A las 18:00 horas de este jueves comenzó a regir el cordón sanitario del Gran Concepción, medida que busca evitar el desplazamiento de personas hacia segundas viviendas, por lo que las autoridades definieron seis puntos de control en los accesos a las comunas confinadas.

La decisión deja "encerrados", aunque con libre desplazamiento en su interior, a los habitantes de las comunas de Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco, Chiguayante y San Pedro de la Paz.

Por tal motivo, quedan excluidos y sin opción de entrar libremente -solo previa presentación de salvoconducto- los habitantes de Coronel, Lota, Santa Juana, Florida, Hualqui y Tomé; estas cuatro últimas principales destinos durante fin de semana largo.

"Vamos a aumentar las fiscalizaciones. Por ejemplo, nos encontramos con un auto saliendo con cuatro personas y sólo uno tenía el salvoconducto. Eso no se va a permitir, solamente las personas individuales con el salvoconducto pueden salir, a no ser que sea de una empresa de recursos estratégicos con permisos colectivos", dijo el seremi de Salud Biobío, Héctor Muñoz, que indicó que ésta "es una medida efectiva para controlar el no uso de segundas viviendas".

Los puntos de control establecidos son: Punta de Parra entre Tomé y Penco, kilómetro 73 de la Ruta del Itata, Bifurcación a Florida en Ruta Concepción Cabrero, Leonera camino a Hualqui en Chiguayante, Patagual en la Ruta de la Madera y kilómetro 14 de la Ruta 160 en San Pedro de la Paz.

El cordón se extiende hasta las 22:00 horas del 3 de mayo.