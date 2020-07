Comisión discute proyecto que busca proteger a las trabajadoras de casa particular

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó este lunes la discusión de un proyecto de ley que tiene por objetivo proteger a las trabajadoras y los trabajadores de casa particular en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

La propuesta, ingresada el 1 de julio pasado por las diputadas Claudia Mix (Comunes), Karol Cariola (PC), Marcela Hernando (PRSD), Carolina Marzán (PPD), Maite Orsini (RD), Alejandra Sepúlveda (FREVS) y Gael Yeomans (CS), busca modificar el Artículo 152 del Código de Trabajo, que establece como causal del término del contrato de las asesoras o los asesores del hogar el padecimiento de una enfermedad contagiosa.

Al respecto, la iniciativa plantea impedir la aplicación de la causal en los casos en que dicha enfermedad hubiere sido declarada como epidemia o pandemia por la autoridad sanitaria, como es el caso del coronavirus, que ya deja casi 300.000 contagios y 7.057 fallecidos confirmados con PCR en Chile.

El proyecto establece además que los trabajadores podrán suspender sus funciones de manera voluntaria durante la existencia de una alerta sanitaria producida por una epidemia o pandemia y mientras exista un riesgo grave para su vida o su salud, periodo en el cual percibirán sus remuneraciones íntegramente y no podrá terminarse el contrato de trabajo por las causales establecidas en el Código.

Cabe consignar que para hacer frente a la crisis, el Gobierno ha promovido la Ley de Protección del Empleo, destinada a permitir que los trabajadores puedan acceder a los beneficios del Seguro de Cesantía, en reemplazo de las remuneraciones mensuales en caso de suspensión temporal o reducción de jornada.

Sin embargo, esta solución no existe para los trabajadores de casa particular, ya que están excluidos del Seguro de Cesantía.

De acuerdo a cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 150.780 de los y las asesoras del hogar eran informales durante el primer trimestre móvil del 2020, lo que equivale a un 52,6 por ciento del total.

"Esperamos que haya una rápida tramitación, porque este proyecto da un piso mínimo de no discriminación a las trabajadoras de casa particular, quienes se encuentran en la total indefensión en muchos ámbitos, como es el hecho de que puedan ser despedidas si contraen Covid-19 o alguna otra enfemedad contagiosa", dijo la diputada Yeomans, presidenta de la Comisión de Trabajo.

"Darles esa certeza es urgente porque no podemos seguir perdiendo más puestos de trabajo de las mujeres, que ya son las más afectadas por el desempleo. Nuestro país tiene una deuda en derechos para estas trabajadoras y debemos seguir avanzando", agregó la legisladora frenteamplista.

TRABAJADORAS EXIGEN DIGNIDAD LABORAL

A la sesión legislativa de este lunes, que se desarrolló vía telemática, estuvieron invitadas la ministra del Trabajo, María José Zaldivar, y las presidentas de tres gremios del sector: María Cotal Neira, de la Federación de Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular; Bernardina Muñoz, de la Asociación Nacional de Asesoras de Casa Particular (Anecap); y Luz Vidal, del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap).

Precisamente Vidal dijo a Cooperativa que existe mucha inquietud en las trabajadoras sobre cómo y cuándo se podrá acceder a los beneficios del Gobierno durante la pandemia debido a sus bajas en los ingresos. "Hemos recibido muchísimos llamados, todos los días, de compañeras para ver cómo pueden ingresar al Registro Social de Hogares, pues se encontraron con que lo necesitaban", expuso.

La líder del Sintracap sostuvo que la indemnización a todo evento a la que pueden recurrir las trabajadoras de casa particular que se crea con el pago mensual de las cotizaciones, conocida como el 4,11 por ciento, "es un monto ínfimo de dinero" y "a la mayoría le ayudó a subsistir por uno o dos meses, no más que eso".

La dirigente recordó a los parlamentarios "que muchas de estas trabajadoras han cumplido muchísimo más que lo que el contrato establece. Cuando hay una persona enferma en la casa la trabajadora funciona como técnica en salud: es la que se preocupa de los cuidados especiales o de entregar un medicamento".

"Hoy les pedimos una consideración para con las trabajadoras para que puedan seguir cumpliendo sus labores, pero de una forma digna", agregó.