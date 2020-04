Con "marcha blanca" debuta ordenanza que obliga uso de mascarillas en las calles de Chillán

Cinco días de "marcha blanca" fueron dispuestos para educar a la comunidad respecto a la ordenanza municipal que obliga el uso mascarillas en los espacios públicos de Chillán.

La capital de Ñuble se suma así a una medida que también han adoptado Las Condes y Temuco, coincidiendo como las tres comunas con mayores cantidades de casos positivos en el país.

La ordenanza ya está publicada en el portal del municipio MunicipalidadDeChillan.cl, donde las personas pueden acceder a un tutorial de Ministerio de Salud para fabricar mascarillas en sus propios hogares.

[Video: Cómo elaborar una mascarilla casera con una polera]

Chillanejos de acuerdo

Si bien aún se ve a personas sin elementos de protección en las calles, cada vez son más quienes están asumiendo la costumbre de salir con mascarillas y ven con buenos ojos la obligatoriedad de la medida.

"No todos tenemos acceso a una mascarilla, pero es bueno generar elementos para cubrir nuestra boca y nariz", "me parece muy bien la medida y multar a quienes no lo hagan", "hay quienes opinan que las mascarilla caseras entregan falta seguridad, pero eso es mejor que nada", "la obligatoriedad debió partir cuando comenzó a expandirse el virus", fueron algunas de las opiniones entregadas por los chillanejos a los micrófonos de Cooperativa.

La aplicación de sanciones regirá desde el próximo lunes, con multas sobre 50 mil pesos para quienes sean sorprendidos sin mascarillas en la vía pública.