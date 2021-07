Consejo Asesor Covid: Vamos de un optimismo que no está bien fundado a un pesimismo que moviliza

El integrante del Consejo Asesor Covid-19, Álvaro Erazo, indicó que la situación sanitaria actual en el país es que "hay una curva que va en descenso de casos nuevos", lo que catalogó como "cifras alentadoras".

En conversación con Cooperativa, el ex ministro de Salud explicó que "hay una curva que va en descenso de casos nuevos y también la cantidad de casos activos ha ido disminuyendo a menos de 40 mil, son cifras alentadoras, (pero) el número de fallecidos es doloroso porque tenemos un número persistente, mantenemos cifras elevadas".

En la última jornada el Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud entregó una serie de recomendaciones ante la llegada de la variante Delta al país y recomendó a la autoridad reforzar el control de fronteras, generar incentivos para la vacunación y simplificar los indicadores que tendrá el nuevo plan "Paso a paso".

"Esto es un aporte en virtud de que el Gobierno está preparando un rediseño de la estrategia (Plan Paso a Paso) y lo que he planteado es que necesitamos de parte de las autoridades se comunique cuál es la caracterización de lo que está viviendo el país en estos minutos, porque pareciera que vamos de un lado a otro, de un optimismo que no está bien fundado a un pesimismo que moviliza", indicó la ex autoridad.

Y agregó que "yo creo que los chilenos necesitamos saber cuál es la caracterización de lo que estamos viviendo" porque "ayuda que la gente se vaya involucrando de la situación que está viviendo su comuna".

Respecto a la estrategia planteada por el Colegio Médico y la idea de un "cortocircuito" o denominado como "Covid Cero", Erazo sostuvo que "no es fácil plantearse eso en esta etapa, una reducción a cero, un aplastamiento de la curva, pero coincidimos que debemos hacer un esfuerzo como lo que estamos viviendo, que es una paradoja, porque van reduciendo los casos, tenemos más arrinconado al virus, pero por otro lado van apareciendo estas nuevas variantes, un reposicionamiento del virus en poblaciones más jóvenes".

"Tengo la impresión -y pasa en las estrategias sanitarias- cuando el virus está medianamente golpeado, tenemos que golpear más fuerte", dijo y añadió que "yo soy de la idea que con nuevos indicadores debiéramos estar muy atentos a los fenómenos de rebrote".