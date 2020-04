Contaminación del aire y coronavirus: Complejo escenario para Coyhaique y otras ciudades

"Un pequeño aumento en la exposición a material particulado PM2,5 en el largo plazo, conduce a un gran aumento de la tasa de mortalidad por Covid-19", esta es la principal conclusión a la que arribó un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard en un estudio publicado este miércoles, tras analizar los datos de 3.800 condados de Estados Unidos.

El análisis determinó que un aumento pequeño, de sólo 1 µm/m3 en la exposición prolongada (entre 10 a 17 años) a contaminación por material particulado fino está asociado a un aumento del 15 por ciento de la tasa de mortalidad del Covid-19.

En medio de la pandemia, estas conclusiones abren una nueva problemática para ciudades de Chile especialmente expuestas a episodios críticos de contaminación, como Coyhaique, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Chillán y Santiago.

El estudio de Harvard analizó concentraciones promedio anuales de entre 10 a 20 µm/m3, y Coyhaique supera por más del doble esta cifra (41 µm/m3) y en Padre Las Casas y Osorno el promedio anual en 2019 superó las 30 µm/m3.

¿CÓMO SE EXPLICA LA RELACIÓN ENTRE CONTAMINACIÓN Y COVID-19?

Para el doctor en Ingeniería Ambiental y profesor de la Usach, Luis Díaz Robles, "las personas que han estado expuestas por muchos años a la contaminación atmosférica tienen una debilitación importante del sistema inmunológico y eso hace que sean más susceptibles a la contaminación y, por lo tanto, van a tener menos chance de poder mejorarse".

"Como ya estamos en vísperas de otoño-invierno y hay varias ciudades que están marcando niveles relativamente altos en los últimos tres o cuatro días, efectivamente en Chile vamos a tener que asumir o comprometer algunas medidas restrictivas, de shock, especialmente velando por la salud de los adultos mayores", agregó el académico.

En los últimos días, la calidad del aire en la ciudad de Coyhaique ha sido calificada como buena, según el modelo predictivo, sin embargo, a las 22:00 horas del miércoles, el peak superó las 300 µm/m3 de material particulado fino, MP 2,5.

AUTORIDADES LOCALES PREOCUPADAS

Tras conocerse estos resultados y la ser consultado por el tema, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, apuntó que "no hemos visto medidas que vayan a abordar este problema en el corto plazo".

La autoridad comunal remacó que "nosotros hemos hecho propuestas, pero no han sido escuchadas y es por eso que estamos muy preocupados en este nuevo escenario. No me imagino una combinación de un escenario de contaminación con esta pandemia del coronavirus".

Si bien en Coyhaique y en otras ciudades del sur de Chile, como Temuco y Osorno, existen planes de descontaminación con medidas asociadas a su disminución, por ejemplo, el recambio de calefactores por combustibles diferentes a la leña, los resultados se verán a largo plazo, por lo que para los expertos es necesario evaluar medidas de shock para bajar la concentración de contaminantes.

En tanto, la senadora por Aysén, Ximena Órdenes afirmó que "los habitantes de comunas como Coyhaique son mucho más susceptibles a contraer enfermedades broncopulmonares, por lo que se hace urgente adoptar medidas inmediatas"

La parlamentaria añadió que "con un eventual decreto de cuarentena o de cierre de la Región se producirá una mayor permanencia de las personas en sus casas, provocando un aumento en el consumo de calefacción".

EJEMPLOS DE "MEDIDAS DE SHOCK"

Para Díaz Robles, la discusión actual debería estar centrada en ciertas políticas que permitan disminuir el consumo de leña para calefacción.

"Tienen que ser medidas radicales que generen un impacto positivo en la calidad del aire y una de ellas, la que se ha discutido con algunos diputados, es prohibir el uso de leña para aquellas familias que tienen mayor poder adquisitivo y que tienen la posibilidad de cambiarse a un combustible mucho más limpio", comentó.

Para los profesionales de la Salud, como María Gabriela Mendoza, médico broncopulmonar del Hospital Regional de Coyhaique, hay acciones clave que adoptar.

"A mis pacientes respiratorios crónicos, yo les prohíbo utilizar este tipo de calefacción, porque mientras tú sigas expuesto, el daño pulmonar va a continuar, no se va a detener. Los niveles de contaminación en Coyhaique, están directamente relacionados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica", explicó.

"Tenemos que estar preparados para lo que se nos viene, ya que se va a cruzar el coronavirus con la influenza y debemos estar preparados para recibir a la población que está más en riesgo", precisó la doctora Mendoza.

Además de preocuparse de la emisión de material particulado desde las viviendas, también es necesario, según los expertos, evaluar la calidad del aire dentro de las casas y adoptar las medidas necesarias en el escenario actual, ya que, según el doctor Díaz, la contaminación intradomiciliaria podría incluso superar los altos peaks registrados a diario en las ciudades del sur de Chile.