Coronavirus: 16 comunas avanzan y cinco retroceden en el Plan Paso a Paso

El Ministerio de Salud confirmó que 21 comunas se moverán dentro del plan Paso a Paso, luego de confirmar un total de 1.998 nuevos contagios en el país.

Avanzan a preparación el lunes 21:

Iquique

Santa Juana

Collipulli

Toltén

Lago Ranco

Panguipulli

Frutrono

Puqueldón

Castro

Hualaihué

Avanzan a transición:

Padre Las Casas

Temuco

Freire

Chonchi

Quemchi

Queilén

Retroceden a transición desde el sábado:

Romeral

San Javier

Curicó

Teno

Lumaco

La autoridad además informó que también desde el próximo lunes el toque de queda en Osorno y Puerto Montt comenzará a las 22:00 horas.

BALANCE COVID-19

Entre los casi 2 mil casos nuevos informados este jueves, se detalló que 1.414 presentan síntomas, mientras que 535 son asintomáticos, y 49 no han sido notificados de su test positivo.

En tanto, del total global de 578.732 pacientes desde el comienzo de la pandemia, 11.199 están cursando la enfermedad.

Asimismo, se constató que las regiones de Magallanes, Los Ríos y la Metropolitana han tenido aumentos del 10 por ciento de los casos nuevos.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 48 fallecidos por el virus, con lo que los decesos desde marzo son ahora 16.007 en total.

De los contagiados, 627 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, y entre ellos, 468 están conectados a ventilación mecánica y 51 se encuentran en estado crítico.

Finalmente, en la última jornada se realizaron 40.061 exámenes PCR, que tuvieron una positividad promedio de 4,99 por ciento. Con esta cifra más reciente, los testeos suman 5.917.623 en total.



EXPECTATIVAS ANTE LA VACUNA

Las autoridades hicieron hincapié en que, a pesar de la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer para más de 10 millones de dosis, no hay que bajar la guardia porque se sigue afinando el proceso, partiendo por la llegada de las primeras 20 mil al país.

En tanto, sobre las dudas de la población ante la próxima campaña, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, remarcó que "cuando tengamos nuestras vacunas, que van a estar certificadas, hacemos un llamado a las personas a que se vacunen".

"Cuando yo me vacuno, no solamente me estoy protegiendo, sino que estoy protegiendo a otros, que a veces no pueden vacunarse producto de enfermedades", expresó.