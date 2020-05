Corte declaró admisible recurso de almacén de Santa Juana que pide extender horario de atención

La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible un recurso de protección interpuesto por una comerciante de la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, que acusó arbitrariedad e ilegalidad en la decisión tomada por el concejo municipal de bajar sus cortinas a las 18:00 horas, cuatro horas antes del inicio del toque de queda.

La recurrente en este caso es Agustina Pradenas, dueña del Supermercado Kajomi, quien indica ha sido fiscalizada en reiteradas ocasiones sin poder atender posterior al horario debido a que ordenanzas y decretos municipales que han dispuesto el cierre anticipado del comercio además de una modificación local a la ley de alcoholes.

El abogado recurrente, Enrique Hernández, explicó que "ni el alcalde ni los concejales tienen facultades legales para modificar el horario del comercio. Así lo señala claramente la Contraloría General de la República en un dictamen emitido en el mes de marzo, de manera que solamente el Presidente de la República, el Ministro de Salud y el Jefe de la Defensa Nacional para el Biobío son los facultados para modificar y afectar garantías constitucionales".

"Por el hecho de haber tenido restricciones casi por dos meses respecto del horario de funcionamiento de su local, mi representada ha sufrido perjuicios económicos que van a ser en su momento evaluados para poder ejercer las acciones que corresponden por la arbitrariedad e ilegalidad y al mismo tiempo los perjuicios que se han ocasionado", añadió.

Se prevé que a la acción legal se sumen al menos cinco representantes más del comercio detallista, reconocidos como actividad esencial en el marco de la pandemia, para cumplir con el abastecimiento.

Cabe consignar que el recurso pasó la admisibilidad, sin embargo, fue rechazada la orden de no innovar requerida a la espera de los informes solicitados al municipio de Santa Juana, los que deben llegar en un plazo de ocho días. Por lo anterior se ingresó una reposición.

En tanto, el jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, Carlos Huber, declaró que al igual que como ocurría con las cuarentenas preventivas declaradas por los municipios en este caso no hay validez en estas disposiciones si no es autorizada por la seremi de Salud del Biobío y por ahora no hay pronunciamiento al respecto.

A su vez, la municipalidad se comprometió a entregar una versión dentro de las próximas horas.