Covid-19: Chile registra la cuarta jornada consecutiva con más de 2.000 casos nuevos

El Ministerio de Salud reportó 2.367 contagios nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, siendo la cuarta jornada consecutiva con más de 2.000 casos nuevos, y la positividad a nivel nacional se mantiene sobre el 3%.

Los casos que se encuentran en la etapa activa del virus llegaron a los 12.717, manteniéndose sobre los 12 mil por segunda jornada consecutiva. La positividad alcanzó el 3,44% a nivel nacional, mientras que en la Región de Aysén esta cifra se duplica, llegando en la última jornada al 8%, seguido por Valparaíso (5%) y la Metropolitana (4%), con una base de más de 60 mil exámenes de PCR realizados.

El ministro de Salud, Enrique Paris, expresó que "sabemos que actualmente tenemos un rebrote en comparación a semanas anteriores, además con una positividad promedio del 3,2% en la última semana, pero nos encontramos en un escenario muy diferente a lo que ocurrió en nuestro país en periodos anteriores: tenemos una gran parte de la población objetivo vacunada".

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 10% y 40% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y una lo hace en las últimas dos semanas.

La autoridad sanitaria informó la inscripción de 17 fallecidos, totalizando 37.879 decesos desde que se inició la pandemia en nuestro país.

Lunes 8 de noviembre | Balance diario #COVID_19



🔸 2.367 casos nuevos

🔸 1.570 casos con síntomas

🔸 575 casos asintomáticos

🔸 222 sin notificar

🔸 1.711.442 casos totales

🔸 12.717 activos

🔸 1.656.720 recuperados

🔸 17 fallecidos registrados (37.879 en total) pic.twitter.com/63Yl7bA2GE — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 8, 2021

51% DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS NO ESTÁ VACUNADO

Así lo dio a conocer el Minsal está jornada, y actualmente hay 534 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos -cinco pacientes más que en la última jornada-, 460 de ellos con apoyo de ventilación mecánica, y hay 222 camas críticas disponibles a nivel nacional.

El jefe de la unidad de cuidados intensivos en la ex Posta Central, Julio Matute, explicó que "los pacientes de más edad la mayoría son porque le falta su refuerzo, o porque tienen varias comorbilidades que se descompensan en paralelo con el Covid", indicando que "la mayoría de los no vacunados son más jóvenes, 40 o menos de 30 años que llegan acá sin ningún esquema de vacunación y esos son los que tenemos acá en ventilación no invasiva y que terminan después en ventilación".

Pero ¿Qué medidas se están tomando? El subsecretario (s) de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde, aseguró que están "monitoreando diariamente la demanda asistencial de todos los hospitales y clínicas del país, vamos realizando una apertura progresiva de nuevas camas a medida que las personas las van requiriendo".

Además, puntualizó que entre las estrategias que están trabajando está la redistribución de los recursos, la reactivación de los traslados de pacientes entre regiones "en caso de ser necesarios" y, finalmente, la complejización de unidades críticas.