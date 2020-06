Cumplimiento "bastante bueno" de cuarentenas en la Región de Valparaíso

Las autoridades destacaron la baja movilidad vehicular y peatonal que se ha registrado en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar tras el inicio de la cuarentena total, el pasado viernes.

El general Ricardo Yáñez, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, señaló que el comportamiento en la región ha sido mucho mejor que en otras parte del país y espera que continúe de esa manera.

"La movilidad ha bajado considerablemente a lo que es un día domingo normal y esperamos que ese comportamiento se mantenga. El comportamiento de la región, comparativamente con el que ha ocurrido a nivel general, ha sido bastante bueno", dijo Yáñez.

"Esperemos que mañana, que es un día peak -porque entran en funcionamiento otras medidas- los despliegues que tenemos incorporados en conjunto con las Fuerza Armadas, con más de 30 puntos de control, puedan sacar adelante la tarea", señaló el oficial.

Finalmente, indicó que "en la últimas 24 horas se realizaron más de 1.300 controles a nivel regional. (En ellos) se detuvo a 223 personas, el 86 por ciento de ellas corresponde a quienes infringieron las medidas sanitarias en Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar".

En esta misma línea el jefe de la Defensa en la Región de Valparaíso, contralmirante Yerko Marcic, reveló que, según las primeras estimaciones, la baja del flujo vehicular en Valparaíso y Viña del Mar ha sido del 80 por ciento en comparación con un fin de semana normal.

Sanciones a reincidentes

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, visitó la Región de Valparaíso para ver el comportamiento de la ciudadanía ante la cuarentena y recordó que quienes no cumplan con esta norma se arriesgan a multas económicas y querellas.

"Como Ministerio del Interior nos estamos querellando en los casos donde hay reincidencia y la persona (infractora) fue pasada a audiencia de control de detención... Que la privación de libertad no aparezca al día siguiente no significa que no va a existir una condena, no significa que no va enfrentar a la justicia", afirmó Martorell.

La Subsecretaria @katymartorell junto al Intendente @jmartinezvalpo y @Carabdechile realizaron fiscalización de permisos de desplazamiento en #Valparaíso y #ViñadelMar y sobrevuelo en #SanAntonio para verificar cumplimiento de medidas sanitarias y resguardar la salud de todos pic.twitter.com/mo2YsfNTEX — S. Prevención Delito (@SubPrevDelito) June 14, 2020

También volvió a "recordar a todas aquellas personas que no cumplan las normas sanitarias, están cometiendo un delito", y arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos.

"Hay más de 30 personas que no respetaron el cordón sanitario entre la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso y han sido multadas con 15 millones de pesos cada uno", sentenció la subsecretaria.