DC critica plan de Piñera: Insiste en seguir endeudando a la clase media

Parlamentarios de la Democracia Cristiana criticaron el plan clase media anunciado por el Presidente Piñera porque no representa "un apoyo real del estado" y fomenta el "endeudamiento".

Desde la bancada, a través de un comunicado, emplazaron al Gobierno a "ponerse realmente en lugar de las personas y otorgar apoyos reales y concretos para enfrentar la crisis economica social que viven millones de chilenas y chilenos; no impulsando un mayor endeudamiento, sin un apoyo real del estado".

La diputada DC Joanna Pérez, señaló que "es lamentable como este gobierno insiste en seguir endeudando a la clase media y no dar un apoyo real. Sigue negociando a través de acuerdos, con bancos para los créditos hipotecarios, y para las deudas con Aval del Estado en materia educacional".

"Por cierto esto no es ayuda, solamente viene a generar más negocios para el sistema bancario que ha generado abusos y que tiene a la clase media endeudada. Aquí se necesitan transferencias directas y abrirse a la posibilidad del retiro del porcentaje de las AFP y que el Estado se haga cargo de una vez por todas de la clase media", agregó.

Asimismo, el diputado Gabriel Silber, insistió en que "no hay nada de apoyo real, no se incluye el tema del dicom, no hay recursos directos y rápidos para pequeños emprendedores de clase medida como el capital semilla y mucho menos se habla de la demanda que hoy todos los ciudadanos formulan con justicia, el retiro de fondos desde las AFP. Nada de nada, realmente una burla para las familias de clase media "

En esta misma línea, el diputado DC Gabriel Ascencio, opinó que "no es cierto que el Presidente tenga intención de apoyar a la clase media; la verdad es que solo quiere proteger a las grandes empresas, favorecer una vez más a la banca y cuidar a sus amigos".

"No puede ser que se ofrezca como apoyo más endeudamentiento, es un contrasentido, una vergüenza. Reitero: Presidente, hágase ver...no más mentiras", fustigó.