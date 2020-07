De Gregorio y retiro del 10 por ciento: Si hubiera liderazgo estas cosas no deberían ocurrir

El ex ministro de Economía y ex timonel del Banco Central José De Gregorio criticó la planificación y liderazgo del Gobierno en materia económica ante la pandemia, remarcando que eso fue lo que inició el debate por el retiro del 10 por ciento de las pensiones.

"Creo que este plan de apoyo a la clase media, que además tiene una discusión de reforma de pensiones, que son dos temas separados, y lo que venía del Congreso era una mezcla incomprensible, mal hecha, poco inteligente. Lo que estamos ahora y tenemos que discutir, pero efectivamente tenemos que hacerlo rápido, porque hemos ido lento", dijo el economista en diálogo con Lo Que Queda del Día en Cooperativa.

"Si hay liderazgo, estas cosas no deberían ocurrir (...) Creo que hay un punto clave y el punto clave fue que, las noticias que nosotros tenemos, es que en marzo se pensaba que entre fines de abril y principios de mayo era la meseta y empezábamos a bajar -como pregonó el Gobierno- y la predicción, con todo lo técnico que se intentó hacer, no contempló que esto se iba a deteriorar a este nivel. Hemos ido como saliendo en la medida que nos van pillando de sorpresa", afirmó el ex timonel del Central.

Para De Gregorio "uno tiene que hacer política, en una situación tan dramática como hoy, pensando en el peor escenario y no esperando que llegue: uno tiene que estar preparado" y ejemplificó con la cuarentena en la Región Metropolitana, en la que se anunció la entrega de cajas luego de días de que la medida entrara en vigor.

"Creo que aquí hay problema de diseño, de enfoque y aproximación a la política pública. Eso es responsabilidad del Gobierno. Quien tiene que liderar y hacer todo es el Gobierno y nosotros tenemos que ayudarlo para que salga bien", remarcó.

En línea con esa crítica a la falta de planificación, el economista dijo que "el primer proyecto de clase media sale dos días antes de la votación del retiro de los fondos. La verdad es que la dinámica política ha sido bastante mala para hacer políticas públicas".