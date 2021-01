Denuncian que concejala de Coronel intentó ingresar a supermercado sin permiso en cuarentena

La concejala de Coronel, Carmen Madinagoitia (RN), fue grabada intentando ingresado al supermercado Lider de la comuna en cuarentena, aparentemente sin portar el permiso respectivo.

En la grabación sostiene un áspero diálogo con una fiscalizadora de la seremi de Salud, a quien le indica que si el producto que ella compró por internet no había llegado, ella no sacaría su permiso "para no perderlo".

Consultada al respecto, la autoridad indicó que "ayer me llamaron para ir a retirar un producto porque compro vía online y los permisos los ocupo re poco, sobre todo cuando tengo que hacer alguna compra para medicamentos, alimentos para algunas personas postradas con Covid, o adultos mayores porque soy una concejala que hago muchas obras sociales".

"Hice la fila como corresponde, pero me puse al lado derecho para preguntarle al guardia -que me trataron muy bien- si podía consultar en servicio al cliente si me había llegado el producto, y en eso entra una chica que trabaja en la seremi de salud y me dice señora ando comprando, yo le dije vaya a comprar y me dice que soy sin respeto que no me conozco las leyes", añadió.

"Ahora a uno lo funan por cualquier tontera. Yo tenía mis permisos como corresponde, como cualquier ser humano. La señorita de la seremi de salud si hubiese andado trabajando me hubiese exigido los permisos, pero ella andaba comprando", se defendió.

Acusan que concejala de Coronel, Carmen Madinagoitia, llegó al Lider de la comuna a retirar un producto sin permiso en cuarentena. "Si está saco el permiso, si no no lo pierdo", expuso en la grabación. @Cooperativa pic.twitter.com/ew1V6UHeYS — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 15, 2021

Como se aprecia en el registro, la concejala indicó que está en contacto directo con el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, a fin de persuadir a la fiscalizadora para que cesara el control.

Muñoz respondió a esta situación indicando que "vi el video, yo no le he dado ningún permiso a la concejala. Ella estaba hablando conmigo por una situación laboral de alguien, eso es lo que plantea el video".

Sobre el rol de la funcionaria dijo que "en la mañana felicité a la fiscalizadora de la seremi de Salud porque hizo cumplir la normativa, porque todas las personas tienen que entrar con un permiso a los diferentes lugares. Ella puede transitar en su comuna en función de concejala, pero lo que le dijo la funcionaria es que no podía ingresar al supermercado e hizo cumplir la normativa y eso es lo que corresponde".