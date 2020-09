Desde este martes regirá cordón sanitario alrededor de Coyhaique

Dos puntos de control tendrá el cordón sanitario que se instalarán a partir de las cinco de la mañana de este martes en Coyhaique, y que prohibirá el ingreso y salida hasta la capital regional de Aysen.

La decisión se tomó debido al aumento de casos positivos registrados en las últimas 72 horas en Coyhaique, entre el sabado y el lunes se han detectado 27 nuevos pacientes con la enfermedad.

"Se inicia para contener el brote en la comuna de Coyhaique y principalmente para evitar el desplazamiento innecesario de las personas de esta comuna, hacia muchas comunas de la región, muchas de ellas libres de brotes y otras sin casos activos, impedir que el virus se desplace con estas personas y que se instale en las demás comunas de la región de Aysén", indicó la seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito.

La intendenta de Aysén, Geoconda Navarrete, anunció que como medida adicional "se han suspendido todos los cometidos funcionarios de los servicios públicos desde Coyhaique hacia cualquier punto de la región. Esta medida busca evitar el desplazamiento y como gobierno tenemos que dar el ejemplo de aquello".

Dicho cordón sanitario se establecerá en los sectores de El Blanco y el cruce a Villa Ortega, acceso sur y norte de Coyhaique.

Descontento

Este domingo se cumplieron dos meses exactos desde el inicio del plan de desconfinamiento en Fase 4 para la región de Aysén, medidas que fueron criticadas por el alcalde de Coyhaique ante el explosivo aumento de casos.

"Nosotros pedimos derechamente la cuarentena para la comuna de Coyhaique sin embargo, no fue tomado en consideración", comentó el alcalde Alejandro Huala, agregando que "me parece que lo que significa el cordón, puede tener un impacto, pero no será el que nosotros esperabamos para controlar esta pandemia"

Hoy, con tres nuevos casos informados en el reporte diario de la Seremi de Salud Aysen, la región presenta un total acumulado de 176 pacientes y de ellos 52 permanecen como casos activos principalmente en la capital regional, 16 de ellos vinculados con el brote detectado el miércoles en un cabaret de la ciudad.