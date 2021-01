Detectan el primer caso de Covid-19 en la comuna de Lago Verde

La comuna de Lago Verde, en la región de Aysén, era la única a nivel nacional que permanecía sin casos de coronavirus, localidad de amplia extensión territorial y baja concentración de habitantes por kilómetro cuadrado.Este viernes, sin embargo, se confirmó que un turista, que se encontraba de visita, dio resultado positivo por Covid-19.

Hasta el minuto es poca la información que se maneja a nivel local, pero insisten en la necesidad de aumentar los controles en los ingresos a la región.

"Se trataría de una persona que proviene de la Región de La Araucanía, que habría ingresado por la zona norte, La Junta, hacia Lago Verde. Fue a visitar a amigos o familiares y de ahí se detectó el caso. En la barrera, no sé si no le pidieron, pero ingresó sin examen PCR. Nuestra comuna no tenía casos y lamentablemente, no sé si por mal manejo o mal funcionamiento, es lamentable que ingresen personas sin PCR", indicó Sigifredo Figueroa, concejal de la comuna.

Este caso no fue incluido dentro de los 28 nuevos pacientes con examen PCR positivo por coronavirus informados este viernes por las autoridades regionales, ya que los resultados se obtuvieron hace pocas horas.

"Hay un caso particular que está dentro de las muestras que fueron procesadas en la madrugada y que obtuvimos el resultado a primera hora de la mañana y que corresponde a una persona que se encuentra en Lago Verde, pero que se contabiliza en La Junta, ya que allá se tomó la muestra. Nuestro equipos epidemiológicos ya se trasladaron de todas formas a Lago Verde", señaló el doctor Franklin Fournier, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén.

Debido a las características de aislamiento geográfico de Lago Verde y su lejanía con centros asistenciales de mayor complejidad, se determinó su traslado a una residencia sanitaria en la comuna de Coyhaique, mientras se inició el proceso para determinar los contactos estrechos vinculados a este nuevo caso.