Dos estudiantes de Concepción permanecen varadas en México en medio de crítica situación sanitaria

Dos estudiantes del último año de Pedagogía en Lenguaje de la Univerisdad Católica de la Santísima Concepción permanecen varadas en Ciudad de México, luego que sus vuelos fueran cancelados en el marco de la pandemia por coronavirus, sin poder retornar a Chile.

Carla Uribe (Lota) y Catalina Montero (Concepción) están varadas en México. Ambas estudiantes de Pedagogía en Lenguaje de la UCSC cursando intercambio en Morelia, junto a otros chilenos, piden vuelo humanitario de retorno al país. Dicen que lo están pasando muy mal @Cooperativa pic.twitter.com/0Yb09RJ0JI — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 2, 2020

Carla Uribe y Catalina Montero llegaron el 26 de enero de Morelia para cumplir con el intercambio en la Universidad Michoacana, sin embargo el 23 de marzo las clases presenciales se acabaron, por lo que iniciaron las gestiones para seguir sus actividades on line desde Chile, lo que fue aceptado, sin embargo no hay vuelos y los que ellas tenían para hoy 2 de mayo están cancelados, panorama que se extiende por todo mayo.

Uribe, oriunda de Lota, dijo que "estuvimos hace poco en una situación súper crítica porque en la casa donde estábamos alojando solamente tenían previsto que nos quedáramos hasta el 2 de mayo y tuvimos que salir antes porque la mamá de esa niña presentaba síntomas del coronavirus y necesitaban llevársela urgente a esa casa".

Ambas salieron hace dos semanas desde Morelia rumbo a Ciudad de México para estar en Distrito Federal en caso de un vuelo humanitario, el que a la fecha no llega.

Catalina Montero, de Concepción, detalló que "nos comunicamos con la embajada y hasta la fecha no hemos logrado encontrar una alternativa por parte de ellos para solucionar el problema que tenemos muchos chilenos que nos encontramos en esta misma situación".

Agregó que "recibimos un correo de Cancillería que nos dice que no hay programación de un vuelo humanitario y la única alternativa es que nos dirijamos a Miami y de ahí tomar un vuelo hacia Santiago, lo cual no es una opción muy viable porque tenemos que conseguir una visa y no es una opción por que no dejan entrar a extranjeros a Estados Unidos".