El 85 por ciento de las comunidades educativas de Antofagasta no quiere un regreso a clases

Amplio rechazó encontró entre la comunidad educativa de Antofagasta la idea de un posible retorno a clases a partir del uno de marzo próximo, anunciado por el titular del Ministerio de Educación, Raúl Figueroa.

Un 85 por ciento de los participantes de una encuesta realizada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna señaló estar "muy en desacuerdo" y en "desacuerdo", con la medida.

El alcalde de la comuna, Wilson Díaz, explicó que en la Corporación Municipal de Desarrollo Social ha trabajado para realizar "nuestro propio Plan de Funcionamiento 2021. Pero creemos que era necesario escuchar a los padres y apoderados, quienes ya nos habían manifestado su postura de no retornar a las aulas mientras no estén dadas las garantías de salud y que no habrá riesgo de contagio de Covid para nuestros niños, niñas y jóvenes".

"Por eso nos decidimos a aplicar esta encuesta en la que solo en una semana participaron más de 13 mil personas, arrojando un mayoritario rechazo al retorno a clases mientras se mantengan las condiciones sanitarias que tenemos", recalcó Díaz.

El alcalde antofagastino agregó que ha llevado a cabo un programa de inversión en el ámbito tecnológico, de conectividad y protección personal.

"La idea es que cuando estén las condiciones adecuadas para volver a los establecimientos, estar preparados de la mejor manera. Pero por otro lado, si es que no podemos regresar a clases presenciales, por las condiciones sanitarias, los estudiantes cuenten con mejores herramientas para recibir los contenidos”, finalizó Wilson Díaz.

En la encuesta desarrollada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta participaron 9.502 apoderados, 1.205 profesores, 1.169 asistentes de la educación, 1.021 alumnos y 285 directivos.