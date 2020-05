El cordón sanitario de San Antonio ha devuelto a Santiago a casi 500 vehículos

El cordón sanitario en la comuna de San Antonio, que comenzó a regir la noche del viernes, devolvió en sus primeras horas de funcionamiento a 470 vehículos que intentaron ingresar.

En los seis puntos del cordón sanitario se controló ya a un total de 2.123 vehículos, medida que busca evitar que los casos de Covid-19 aumenten en la zona.

"En el horario de las 07:00 hasta las 10:00 horas se produjo un atochamiento en al menos dos puntos de los seis de control: me refiero al cruce de Cartagena y el camino costero Cartagena-San Antonio, esencialmente porque hay gente que no entiende que el cordón sanitario es muy diferente al control sanitario; mucha gente tuvo que devolverse", señaló el alcalde de San Antonio, Omar Vera.

El jefe comunal indicó que, "en general, el cordón sanitario funcionó bien. A las personas que no cumplieron con el requisito del cordón sanitario simplemente se las devolvió, pero fueron los menos", puntualizó Vera.

Esta medida sanitaria operará de manera indefinida en San Antonio, comuna en la que se sumaron cinco casos positivos de coronavirus en la última jornada.

Precaución por la cadena logística

El cordón sanitario preocupa, de todos modos, a las autoridades por la alta congestión que genera, lo que podría complicar la cadena logística, algo que afecta la principal actividad de San Antonio: la portuaria.

"En cuanto al control sanitario de San Antonio se ha producido alguna congestión, sobre todo de camiones. Son muchos los camiones que conforman el tren logístico del Puerto de San Antonio. Esa problemática la estamos analizando en este momento y solucionando a la brevedad, porque necesitamos muy bien implementado este tren logístico", dijo el jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, Yerko Marcic.

"Tenemos seis aduanas sanitarias y 17 puntos de control... la cadena logística no puede cortarse, pero eso no significa que los camiones no sean controlados", indicó Marcic.