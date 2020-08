Embarazo y coronavirus: Hospital San José ya ha atendido 229 partos de pacientes con Covid

La maternidad del Hospital San José, en la comuna de Independencia, ya ha tenido que atender 229 partos de gestantes con Covid-19.

La maternidad más grande de Chile atiende mensualmente -en promedio- 650 partos y, a raíz de la pandemia, debió adecuarse para atender a madres Covid positivo.

Hasta el momento, hay 480 pacientes Covid positivo, de las cuales 229 ya tuvieron su parto.

El 8 de abril se confirmó la primera embarazada con coronavirus en ese servicio de la zona norte de la capital, que derivó en que se restructuraran las salas de forma inmediata. Actualmente, las madres asintomáticas pueden estar con sus hijos sin necesidad de alejarlos.

En conversación con Cooperativa, la matrona Giorgia Cartes, que lleva 17 años trabajando en el recinto hospitalario, relató que "a medida que empezamos a tener información, el protocolo de ellos también fue modificándose y empezamos a hacer alojamiento conjunto, porque nadie se imagino que la cantidad de pacientes Covid positivas que nosotros íbamos a tener en el sector norte era demasiada y, por lo tanto, la infraestructura no nos iba a dar".

"La evidencia que salía es que podíamos tener alojamiento conjunto. Al mes ya de que iniciamos Covid, se modificaron los protocolos y hubo alojamiento conjunto de madres que eran asintomáticas con recién nacidos asintomáticos. Madres sintomáticas teníamos que ver cómo evolucionaba la madre y esperábamos el resultado del recién nacido", indicó.

La matrona Giorgia Cartes y la doctora María Teresa Haye comenzaron un estudio para analizar el impacto del Covid en las embarazadas. (Foto: María Paz López, Cooperativa)

A los recién nacidos se les realiza un examen PCR para verificar si tienen coronavirus y, hasta ahora, sólo uno ha dado positivo dos veces, por lo que se indaga en qué momento ocurrió el contagio.

"La embarazada sí tiene un impacto mayor que una mujer que no lo esté"

En este contexto, la matrona Cartes y la doctora María José Haye comenzaron un estudio junto a otros médicos y un grupo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para analizar a las pacientes que en un inicio parecían tener un comportamiento muy similar a otros pacientes.

El resultado -que está a poco de salir a la luz- demostró que sí existe un comportamiento distinto, que son población de riesgo y que si bien no tienen mayor mortalidad, requieren mayor hospitalización.

La doctora Hayes explicó que "la embarazada sí tiene un impacto mayor que una mujer de la misma edad que no está embarazada. En términos del embarazo, que aumenta la probabilidad de tener complicaciones sobre todo cuando la enfermedad ocurre sobre la semana 24: aquella mujer que se contagia de Covid bajo la semana 24 tuvo muchísimas menos complicaciones en términos de neumonía, ingreso UCI, necesidad de ventilación y, por lo tanto, de interrupción, a diferencia de aquella mujer que se contagia sobre la semana 24".

"En el embarazo de tercer trimestre se asoció a mayor necesidad de interrupción, probablemente por el tamaño uterino, a la mecánica ventilatoria", agregó.

"Siempre pregunto cuándo voy a poder llegar a la casa"

Uno de los meses más complejos fue mayo y la primera semana de junio. En mayo hubo 511 partos y se debió trasladar a 30 pacientes, al requerir las camas por más tiempo las madres con Covid positivo: de los 481 partos en mayo, 59 de las gestantes tenían coronavirus.

Para las pacientes la carga emocional es fuerte, pero se sienten apoyadas por el personal.

"Me he sentido bien, solamente a veces me siento incómoda porque pensé que ya podría irme a mi casa y a veces siento un poco de estrés. Me dijeron que todo está bien, solamente están controlándome mis pulmones. Siempre pregunto cuándo voy a poder llegar a la casa", expresó al micrófono de Cooperativa una de las madres hospitalizadas en el recinto, que es caso sospechoso.

De todas las madres que han resultado estar contagiadas, se produjo sólo un fallecimiento en el recinto, la cual estuvo conectada a ventilación mecánica.