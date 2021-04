El rector de la Universidad de Chile y miembro de la Mesa Social Covid-19, Ennio Vivaldi, cuestionó la alta percepción de que la pandemia empeorará en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), debido a que, argumentó, "es obvio" si la gente no se va a vacunar.

"Uno tiene un deber social de contribuir y entender eso. Hay que hacer consciencia: no es una decisión que afecta a uno; la ciencia le está diciendo que no corre riesgo al hacerse la vacuna y que es clave para que la comunidad pueda erradicar el virus", apuntó en conversación con Hablando de... en Cooperativa.

Por lo tanto, opinó que "es un poco contradictorio que haya gente que no quiera vacunarse y que piense que la situación va a empeorar (...). Si yo no me quiero vacunar obvio que la situación se va a complicar".

Finalmente, Vivaldi alertó de que la situación de la pandemia dependerá -además del autocuidado- de lo que se viva en la "atención primaria mucho más de lo que pase en los hospitales. Y (también) va a depender de la salud mental de la población colectiva. Todas esas cosas fueron descuidadas por décadas".