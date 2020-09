Enrique Paris repudió "críticas maliciosas" al plan "Fondéate en tu casa"

El ministro de Salud, Enrique Paris, salió al paso de lo que calificó como "críticas maliciosas" respecto al plan gubernamental "Fondéate en tu casa", que regulará las visitas familiares durante el próximo fin de semana de Fiestas Patrias.

Los problemas comunicacionales, informaciones contradictorias y disputas públicas entre las propias autoridades de Gobierno marcaron las últimas dos semanas, tras el anuncio del plan, que en un primer momento autorizaba las visitas en las casas incluso en comunas que están bajo cuarentena, lo que posteriormente se corrigió.

No obstante, los cuestionamientos de expertos, parlamentarios y comentaristas del debate público han continuado. "No soy un mensajero de decisiones que toman otros", dijo Paris el miércoles, a propósito de las especulaciones respecto a quién estuvo detrás del polémico plan. Luego, el viernes, en el otro reporte televisado de esta semana, se refirió a una portada de The Clinic que, haciendo mofa de "Fondéate en tu casa", tituló "la cueca en pelota", aludiendo a los referidos problemas e idas adelante y atrás.

"Aclarar de una vez por todas"

"(Quiero) repetir una vez más que el plan 'Fondéate en Casa' es mucho más restrictivo que lo que teníamos hasta el momento, o lo que estaba planificado en el plan 'Paso a Paso', y eso creo que hay que repetirlo hasta el cansancio", dijo Paris este domingo.

"(Espero) aclarar de una vez por todas a la gente que critica -yo creo que maliciosamente- que esto es una liberalización del Paso a Paso: no es así, es todo lo contrario", remarcó.

"Los que no entienden -obviamente y probablemente somos culpables; no digo no, de que no hayamos comunicado bien-... Hemos tratado de comunicar al 100 por ciento y con la máxima claridad que esto es mucho más restrictivo de que si hubiéramos mantenido el 'Paso a Paso' tal como estaba", remarcó.

"Estamos muy preocupados, no vamos a negar la realidad"

En el reporte de este domingo, el Ministerio informó de 2.082 casos nuevos de coronavirus, para un total de 36.298 exámenes PCR realizados: la positividad fue de 5,73 por ciento.

Los fallecidos registrados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal (DEIS) en la pasada jornada fueron 54, para llegar a 11.949 desde el inicio de la pandemia. Este número se compara con el que registra el último informe epidemiológico del Ministerio, publicado ayer sábado, que consigna 16.165 fallecidos, entre casos confirmados y probables, por Covid-19 en Chile desde marzo.

Red Asistencial #COVID_19



🔹 906 hospitalizados

🔹 676 en ventilación mecánica

🔹 115 críticos

🔹 463 ventiladores disponibles

36.298 exámenes PCR realizados (2.828.129 en total)

"Nunca he dicho que hemos derrotado a la pandemia (...) Estamos muy preocupados, no vamos a negar la realidad nunca", afirmó Paris, que destacó, también: "Ayer batimos un récord de exámenes PCR (38.062), y mientras más hagamos, más casos positivos vamos a encontrar", sin perjuicio de que "hay una cantidad importante de (infectados) asintomáticos".

El ministro dijo tener una "particular preocupación por la situación de las regiones de Los Ríos, Aysén, Araucanía y Maule", donde ha habido "aumentos muy importantes" de casos.

Ministro @DrEnriqueParis



"Tenemos particular preocupación por la situación de las regiones de Los Ríos, Aysén, Araucanía y Maule. Por otra parte, también felicitamos a regiones como la Metropolitana".

En contraste, felicitó "muy encarecidamente" a otras como Biobío, Coquimbo y la Región Metropolitana. Esta última mantiene una positividad 4 por ciento, y refleja que "a más test, hemos tenido menos casos positivos".

Ministro @DrEnriqueParis



"El número de Test diarios ha aumentado a más de 31 mil diarios con una disminución de la positividad, que por ejemplo, en la Región Metropolitana alcanza al 4%".

Respecto a la capital, Paris también felicitó a las comunas de Independencia y Pudahuel, "porque entre las que están en cuarentena tienen un desempeño muy positivo".

"El virus está en todas las regiones del país y probablemente va a estar muchos meses más. Tenemos que aprender a convivir con ella", complementó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.