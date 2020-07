Ex ministro: La economía se puede recuperar; los muertos no

El ex ministro de Salud Álvaro Erazo, integrante del Consejo Asesor Covid-19, cuestionó duramente a aquellos que proponen enfocarse en una reapertura de la economía en medio de las cuarentenas por la pandemia de coronavirus.

"La economía se puede recuperar; los muertos no se recuperan. Así de simple. Quien no ha aprendido una lección de lo que hemos vivido en el mundo es hasta cierto punto grotesco", afirmó el médico en conversación con El Diario de Cooperativa, agregando que "la recomendación económica es un poco débil en su argumentación".

"Está la experiencia de Inglaterra, para qué decir casos como el de Brasil o de Bielorrusia. Hay coasos en la historia donde uno no puede volver a cometer el mismo error; y creo que Chile en algún sentido también fue muy flexible, a mí el tema de las cuarentenas dinámicas no me convence y encuentro que fue una mala decisión, porque hay temas de movilidad social", expuso.

En su más reciente minuta el Consejo Asesor plantea cuatro criterios para un desconfinamiento gradual (ver documento), que ya fueron propuestos al Gobierno y que apuntan a la demanda en la red asistencial, la incidencia de casos en el último mes, la oferta de test y una trazabilidad por sobre el 90 por ciento de los casos.

"Un elemento fundamental es cómo la ciudadanía y todos nos involucrados en esta tarea. El gran desafío es construir una épica en esta transición y vuelta a la vida habitual, que no va a ser la misma que antes. Es un punto en que la ciudadanía y la comunicación social y el diálogo que se generen son fundamentales", añadió.

"VAMOS EN EL CAMINO CORRECTO"

Consultado sobre el optimismo del ministro Enrique Paris, Erazo subrayó que "las cifras no mienten, vamos en el camino correcto, se está aplicando medidas y están dando resultados".

No obstante, "lo más estricto es la última etapa, lo más importante es mantener las medidas, cualquier relativización de ellas, que nadie la ha dicho, pero a veces se malinterpretan las cosas, puede debilitar la capacidad de respuesta", sostuvo.

PARTIDARIO DE CIFRAS DEL DEIS

Consultado sobre las dudas en torno a que el balance diario del Minsal entregue cifras diferentes y menores a las que maneja el Departamento de Estadística y de Información de Salud (DEIS) en el informe epidemiológico, Erazo consideró que "lo más adecuado" es que se comuniquen estas últimas al menos un par de veces a la semana.

"No puede pasar que en materia de cifras de mortalidad, siendo uno de los países más rigurosos en estadísticas sanitarias, tengamos que someternos a estas dudas; lo mas importante es decir que hay una instrumento, el Certificado de Defunción, hay una clasificación internacional de enfermedades, y que cualquier elemento que aparezca respecto a Covid-19 y sus seis o siete afecciones, (la muerte) es de causa Covid", explicó.

Pero reconoció tener "mucha confianza en cómo lo abordará probablemente el ministro, en un comité de expertos", porque "Chile se merece tener estadísticas sanitarias como siempre lo hemos hecho; tiene que pesar el registro del Certificado de Defunción y estos datos no pueden relativizarse".