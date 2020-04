El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que la ex seremi Rosa Oyarce no trabajará con el Gobierno tras su cuestionada salida del cargo.

Durante la mañana de este jueves, el titular de Salud confirmó que "efectivamente la señora Rosa Oyarce no se va a incorporar a trabajar en el Ministerio de Salud. Ella hoy día tiene un cargo de planta en un municipio".

"Hablé con ella en la mañana y entiendo que va a retornar a ese cargo", precisó.

Mañalich añadió que "por supuesto, no me voy a referir a una evaluación particular de una persona en público. Lo que sí quiero reiterar es que toda autoridad en este país, de confianza del Presidente de la República, está en completa evaluación todos los días".

La salida de Oyarce de su puesto fue dada a conocer este miércoles y suscitó diversas críticas, incluyendo las del presidente de RN, Mario Desbordes.