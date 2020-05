Experta prevé que tras la pandemia no habrá saludos de beso: Nos vamos a convertir en latinos fríos

La pediatra jefa de la Central de Operaciones de Help, la doctora Ana María Bravo, aseguró este domingo en diálogo con Cooperativa que debido a la pandemia del coronavirus habrá cambios en la forma que estamos acostumbrados a relacionarnos.

La experta comentó que saludarse de beso, algo común en nuestra cultura, se irá acabando y se comenzará a saludar y compartir con las personas manteniendo la distancia, esto para evitar posibles contagios de Covid-19.

"En marzo no saludar a alguien de beso era raro, ahora sale más natural no hacerlo. Nos vamos a convertir en latinos fríos de no saludar de beso como normalmente lo hacemos, es una conducta que se va a aprender y se va a poner de raíz en nuestra forma de saludar", aseguró Bravo.

La doctora puntualizó que ese tipo de cambio se ven cuando "hay cuadros de enfermedades graves", ya que se realizan campañas donde cambian los hábitos comunes que tienen las personas.

Finalmente, señaló que medidas como el aislamiento social, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos "va a disminuir algunas infecciones" aparte del coronavirus, pandemia que afecta a gran parte del mundo.