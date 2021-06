Fiestas clandestinas en Las Condes y Santiago: 45 detenidos en total

Carabineros detuvo a 19 personas que participaron de una fiesta clandestina en un domicilio de calle Huara Huara, comuna de Las Condes. Tras denuncia de vecinos, personal policial fiscalizó el lugar y corroboró la realización del encuentro, que contaba con música a alto volumen y bebidas alcohólicas.

"Se hizo uso del parlante del carro policial indicando que salieran, los cuales no lo hicieron y además uno de ellos se escapó ingresando a otro domicilio, por lo que se procedió a la detención por ese hecho -delito de violación de morada-, ya que el propietario no le permitió el ingreso y saltó de igual forma. El responsable solamente sería el propietario que permite y hace esto en horario de toque de queda y no respeta las normas sanitarias", detalló el capitán Esteban Troncoso.

Además, en la comuna de Santiago, específicamente en una casa de calle Carrascal, personal policial detuvo a 26 personas por participar en una fiesta ilegal, tras una denuncia de vecinos e inspectores municipales.

"Tenemos detenido al dueño de casa, quien manifestó que el día anterior tuvo el cumpleaños de su hija, por eso estaban los globos y no tienen relación con la fiesta de ahora. Todos los detenidos, son mayores de edad", afirmó el capitán Sebastián Azolas, quien indicó también que al interior había bebidas alcohólicas y un equipo de música que fue decomisado.