Fonoaudiólogo advierte que el uso de mascarillas puede afectar la voz

Tras más de un año de pandemia en el país, gran parte de la población está acostumbrada al uso de mascarillas, pero comunicarse con ellas sigue siendo un desafío para varios, por lo que el jefe de la sección de Fonoaudiología del Hospital del Trabajador, Rodrigo Tobar, hizo ver que estas pueden llegar a dañar la voz, pues suele hablarse más alto de lo usual al tenerlas puestas.

En parte, esto tiene que ver con que "no todos tenemos una muy buena técnica para utilizar la proyección, para usar el diafragma y tener una mayor sonoridad, pero esto se suma al efecto que tiene la mascarilla, que puede llegar a disminuir en una importante cantidad la sonoridad de la voz; tiende a quedar atrapada entre la boca y la mascarilla", explicó en Una Nueva Mañana en Cooperativa.

Por lo demás, su filtrado se presta para aumentar la sequedad del aire, lo que no solo irrita el sistema respiratorio, sino que hace que las personas tiendan a "respirar por la boca, que no está hecha para eso, porque (a diferencia de la nariz) las cuerdas vocales reciben aire que no está filtrado, que no está entibiado y no está humectado", causando una constante fricción.

En ese sentido, el doctor sugiere cambiar la mascarilla todos los días, pues con el correr de las horas no solo pierde su efecto, sino que acumula bacterias; consultar a un profesional si se percibe una molestia o carraspera fuera de lo común, y "lo más importante es la hidratación: lo recomendable son dos litros de agua al día, y repartidos durante toda la jornada" para mantener humedecidas las cuerdas vocales.