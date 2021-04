Héctor Segura, de 37 años, relató en Cooperativa su difícil recuperación del Covid-19, que lo tuvo cerca de la muerte. El hombre recordó que se contagió en abril del año pasado en el velorio de su abuelita, y pasó varios meses internado de gravedad: incluso tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón para superar una fibrosis provocada por el coronavirus. Hoy, superada esta difícil experiencia, hace un fuerte llamado al autocuidado, sobre todo a aquéllos que insisten en que el virus no existe o que a ellos no les pasará nada. "Si no lo quieren hacer por ellos, por favor, piensen en que tienen hijos o familia y que se pueden contagiar", dijo.

