Funcionario de Hospital de Pichilemu da positivo a Covid-19

El Hospital de Pichilemu dio a conocer el contagio de uno de sus funcionarios frente al Covid-19.

El hecho quedó al descubierto tras una pesquisa preventiva desarrollada a los trabajadores del centro de salud.

"No debemos dejarnos llevar por la desesperación, la angustia y la desesperanza, porque no tan sólo nuestro Hospital de Pichilemu está entregando más de un 100% en su capacidad de recurso humano, sino que en esta lucha cada ciudadano tiene que asumir su responsabilidad para terminar con la contingencia sanitaria. Por eso les pido a los pichileminos: No discriminar, no maltratar física y psicológicamente a nuestros usuarios y funcionarios con test positivo, porque todos estamos expuestos, y más aún aquellos que trabajan en el área salud", indicó el director del recinto, Francisco Roa.

Producto del hecho, 18 trabajadores fueron puestos en cuarentena preventiva y la toma de un examen PCR. De acuerdo a lo señalado, los funcionarios se encuentran en sus domicilios, sin síntomas de enfermedad y en buen estado de salud.