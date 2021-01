Funerarias de Lota denuncian que cuerpos son entregados en sábanas o bolsas de plástico

Trabajadores de empresas funerarias de la comuna de Lota, en la Región del Biobío, denunciaron que los fallecidos están siendo entregados envueltos en sábanas viejas o en bolsas de plástico y no en bolsas mortuorias.

Los afectados han manifestado su preocupación por este hecho, ante el inminente riesgo de contagio por la manipulación de restos de los fallecidos por Covid-19 en la comuna.

Luis Escares, dueño de la Funeraria Pompeya, planteó que "el líquido que bota el cadáver de Covid se pasa de las sábanas y eso no puede ser. Es el único hospital de la zona, de los que hemos recorrido nosotros, que no tiene bolsas. Todos los demás, hasta los hospitales más humildes, tienen bolsas colocar a sus fallecidos de Covid y acá todavía no".

"Quedaron de solucionar eso y no se ha solucionado. En los últimos cadáveres que sacamos, uno tocaba las sábanas y se rompían, teníamos que nosotros llevar polietileno para envolver el cadáver y eso no es la solución, la solución es que el cadáver tiene que salir en una bolsa sellada desde la misma sala donde falleció", precisó.

Trabajadores de funerarias de Lota denunciaron que fallecidos por Covid-19 son entregados envueltos en sábanas y en bolsas de plástico. La Autoridad Sanitaria indica que la bolsa mortuoria no es parte del protocolo, por ende no es obligación.

Al ser consultado sobre esta denuncia, el seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, indicó que "podemos revisar ese protocolo por lo que están denunciando, porque a nosotros nos parece que es bueno revisar los procedimientos, pero en este caso para pacientes Covid y no Covid las medidas de prevención las tienen que tener las personas que trabajan en las funerarias".

"Es importante decirlo, no hay un riesgo de contagio mayor, incluso los protocolos para funerales de pacientes que fallecieron por Covid o no Covid es el mismo, porque no hay un riesgo que la persona que haya fallecido transmita la enfermedad si está en una urna cerrada", planteó la autoridad sanitaria.

Muñoz reiteró que "no hemos tenido antecedentes de contagio de las personas y las bolsas mortuorias no son parte obligatoria de este protocolo".