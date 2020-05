Gobernador de Missouri autoriza los shows en vivo desde este lunes

Missouri se convertirá en el primer estado de Estados Unidos en reabrir las puertas de recintos para shows en vivo en medio de la pandemia de coronavirus.

El gobernador de Missouri, Mike Parson, dio a conocer un plan de reapertura estatal que incluye una nota de que los conciertos pueden reanudarse a partir del lunes 4.

La medida del gobernador autoriza los grandes eventos y reuniones, pero para ir a un concierto, cine o estadio "los asientos deben estar separados de acuerdo con los requisitos de distanciamiento social".

Según Billboard, las ciudades más grandes de Missouri como St. Louis, Springfield y Kansas City no tienen conciertos ni grandes reuniones programadas para la próxima semana.

La alcaldesa de St. Louis, Lyda Krewson, afirmó que mantendrá la petición de quedarse. "Seguiremos guiados por los datos, no por las fechas", afirmó en Twitter.

El plan también permite que las tiendas minoristas atiendan a los clientes con capacidades limitadas y que los restaurantes restablezcan sus servicios con distancia social.

Though portions of the state will begin to slowly reopen Monday, @STLCityGov will not. While we are developing a phased approach for our own reopening, the City’s #StayHome orders remain in place.



