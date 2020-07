Hombre con Covid-19 murió en residencia sanitaria en Providencia

Un hombre de 41 años con Covid-19 murió en una residencia sanitaria en la comuna de Providencia, específicamente en el hotel Park Plaza en avenida Lyon.

Una funeraria retiró el cuerpo de la víctima, un ciudadano venezolano, que fue encontrado muerto alrededor de las 07:00 horas de este martes en el interior de su habitación.

Joel Leal llegó el sábado pasado hasta el recinto y su hermano explicó que estuvo en contacto con él durante todos los días en que estuvo en la residencia y que se encontraba bien de salud, llevándole unos remedios hace unos días.

"Estaba acá por un aislamiento, le dio fiebre, se hizo el PCR, salió con Covid positivo, pero los demás síntomas no los tuvo, estaba bastante bien. Hablé con él por teléfono, me decía que estaba bastante bien y esta mañana me llaman para decir que falleció por causa de infarto", indicó su hermano, también llamado Joel Leal.

El fallecido tenía una enfermedad de base, era hipertenso, según lo señalado por las autoridades de salud; mientras que la familia evalúa cómo repatriarlo.