Hombre es acusado de vender 3.500 salvoconductos falsos en Concepción

El OS9 de Carabineros detuvo a un hombre de 34 años que emitió fraudulentamente cerca de 3.500 salvoconductos entre agosto y diciembre del 2020.

El sujeto lograba acceder a la clave única de empresas como, por ejemplo, Metro de Santiago para emitir estos documentos y proceder a venderlos desde los cinco mil pesos.

Durante este periodo, se estima que el imputado ganó más de 20 millones de pesos, sin embargo, esa cifra puede aumentar debido a que aún no se determina con exactitud el periodo de tiempo que vendió estos documentos.

El jefe subrogante de la octava zona de Carabineros, Mario Sepúlveda, señaló que "normalmente cuando se da inicio a un sistema nuevo que jamás se había puesto en práctica en el país y que se ha ido perfeccionando a través del tiempo, obviamente que hay gente que aprovecha ciertas circunstancias en forma ilícita, para poder obtener en forma fraudulenta (...) Algún tipo de beneficio personal".

"En este momento se continúan las investigaciones y en caso de obtener otro resultado se van a dar a conocer oportunamente", agregó.

Al sujeto se le imputa el delito de falsificación de instrumento público y dentro del día pasará al control de detención y posterior formalización en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Patricio Kuhn: "Vamos a hacernos parte de los procesos legales"

El intendente del Biobío, Patricio Kuhn, señaló que se harán parte de los procesos legales que correspondan.

"Me parece miserable que hayan personas que en estos tiempos de pandemia puedan beneficiarse económicamente engañando al sistema. Yo no solamente llamo a las personas a que no hagan uso de este tipo de instrumento falso porque son un delito muy grave, sino además a denunciar este tipo de hechos", señaló

"Nosotros como intendencia vamos a hacernos parte en los procesos legales que correspondan", agregó.